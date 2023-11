Ibiza-Rache | Holländischer Kickl

Ibiza-Rache. Ein Video kostete 2019 die FPÖ-Granden Heinz Christian Strache, Herbert Kickl, Norbert Hofer & Co. ihre Regierungsämter. Jetzt soll ein Ton-Mitschnitt zumindest den ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka das Amt kosten, am besten noch soll sich die türkis-grüne Regierung auflösen und Neuwahlen vorgezogen werden - das scheint der blaue Plan oder zumindest Wunsch zu sein. Die in dieser Woche bekannt gewordenen Aussagen von Christian Pilnacek, des kürzlich tragisch verstorbenen suspendierten höchsten Justizbeamten, bringen Sobotka zunehmend in Bedrängnis. Nun startet die Staatsanwaltschaft Vorerhebungen, ob der Nationalratspräsident und vormalige Innenminister, wie von Pilnacek in dem heimlich aufgenommenen Tonbandprotokoll zu hören, Amtsmissbrauch begangen hat oder versucht hat, Pilnacek dazu anzustiften. In einer Sonderpäsidiale-Sitzung am Donnerstag fuhr der dritte Nationalrats-Präsident Norbert Hofer von der FPÖ schweres Geschütz gegen Präsident Sobotka auf, fragte ihn, ob Pilnacek mit seinen Aussagen am Tonband gelogen habe. Der ÖVP-Politiker replizierte: „Ja“. Hofer verwies auf Ibiza: „Strache und Gudenus sind sofort zurückgetreten, nachdem das Video erschienen ist. Und das war euch noch nicht genug.“ Bekanntlich verlangte die ÖVP auch den Rücktritt von Herbert Kickl als damaliger Innenminister. Man sieht und hört: Die FPÖ möchte sich bei der ÖVP für Ibiza rächen.