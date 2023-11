Tabuthema: Kreißsaaltrauma statt Traumgeburt

Spätestens, wenn die Wehen beginnen oder der Blasensprung einsetzt, geht sie los - die Reise in ein Leben als Mama. Die Geburt ist wie eine Naturgewalt, die einen überkommt und Superkräfte in Frauen hervorruft. Glücklich hält man danach sein Baby in den Armen. Leider erfährt jedoch hierzulande etwa jede zehnte Gebärende - Schätzungen zufolge - Gewalt.