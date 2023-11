Tee sieden in der höchsten Brauerei am Katschberg

3000 Liter Tee in einem Kochvorgang

Dabei können rund 3000 Liter Tee in einem Kochvorgang sehr effizient vorbereitet werden, dieser wird dann abgefüllt, an die Teestationen verteilt und an den traditionellen Holzöfen gewärmt und ausgeschenkt. „Dass in einem Braukessel Tee gekocht wird, das hat es in der Geschichte wohl noch nie gegeben“, lächelt Tourismusdirektor Markus Ramsbacher. „Und dann passiert das noch dazu in Österreichs höchster Brauerei, in der normalerweise das Katsch Beer gebraut wird. Es ist ein romantischer Gedanke, toll, dass es möglich ist.“ Schon beim Adventweg (24. 11. bis 25. 12.) gibt es einen Ansturm an Gästen, „der alkoholfreie Tee ist gerichtet.“