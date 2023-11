„Selbstorganisierte Partys sind auch ein Hilferuf“

Der SPÖ-Dringlichkeitsantrag „Die Tiroler Jugendkulturszene ruft nach Hilfe – und wir werden helfen“ wurde am Donnerstag einstimmig vom Tiroler Landtag beschlossen. „Darin geht es um rasche, effektive Maßnahmen zur Absicherung der Klubkultur- und Nachtklubszene in Tirol. Die Umsätze sind seit 2019 um bis zu 40 Prozent eingebrochen und immer mehr Lokale mussten in den vergangenen Monaten schließen. Das ist gerade für junge Menschen ein großes Problem, weil mehr und mehr die Freiräume fehlen, um sich zu treffen, sich zu finden, sich auszuleben und um gemeinsam Spaß zu haben. Doch das alles gehört zum Erwachsenwerden dazu und das wollen wir der Jugend auch weiterhin zugestehen“, erklärt SP-Jugendsprecher Christian Kovacevic.