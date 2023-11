Für Heraf war im Testspiel der Weg das Ziel

Bei der 0:6-Niederlage im Testspiel gegen die WSG Tirol lief für die Bregenzer nicht allzu viel zusammen. Was Coach Andreas Heraf nicht glücklich machte, aber auch nicht länger beschäftigen wird. „Vorne sind wir wild draufgegangen, hinten haben wir Fehler gemacht“, sagte der SW-Trainer nach Spielende, „es war ein Test mit guten Erkenntnissen. Am wichtigsten war mir sowieso, dass die Jungs Meter machen.“ Gespielt wurde aufgrund des andauernden Regens nicht wie geplant auf dem neuen Teppich im Stadion sondern auf dem Kunstrasen in Neu Amerika. Womit die Tiroler Gäste wesentlich besser klar kamen, als die Hausherren. 3:0 zur Halbzeit, 6:0 am Ende für den Bundesligisten.