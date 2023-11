Tiroler begrapschte jahrelang Stiefenkeltochter

Der 76-Jährige hatte wohl mehrere Gelegenheiten, das Mädchen in Abwesenheit seiner Ehefrau von Mai 2017 bis März 2022 mehrfach in nicht angemessener Weise zu berühren und zu beobachten. So hat er der heute 13-Jährigen im Bad hinterherspioniert, auch sprach er zu Beginn der Vorfälle mit der erst 7-Jährigen über Intimrasur. Wiederholt soll es zu Berührungen im Brust- und Vaginalbereich gekommen sein.