Kampf gegen Schlepper als „heißer“ Polit-Hotspot

Verfolgungsjagden und Schlepper-Unfälle setzen zu

„Fast jeden Tag bekomme ich Videos von Eltern, die zeigen, wie verunsichert ihre Kinder sind, während Migranten in Handfesseln in der Bushaltestelle sitzen“, sagt Fürst: „Begriffe aus dem Innenministerium wie Asylbremse hören sich vielleicht gut an, spiegeln aber nicht die Realität wider.“ Verfolgungsjagden und Schlepper-Unfälle mit fünf Toten sowie Dutzenden Schwerverletzten in zwei Jahren würden dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark zusetzen. Abgesehen von geplanten Bürgermeister-Petitionen, wurde eine Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gestellt.