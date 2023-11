Mann würgte 28-Jährige und randalierte in Wohnung

Ein 46-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung in Wien-Brigittenau randaliert und eine 28-jährige Frau gewürgt. Eine Bekannte des Opfers rief schließlich die Polizei, die 30-Jährige hatte den Mann zur Untermiete bei sich wohnen lassen und die 28-Jährige war zu Besuch, als es zu dem Streit kam. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann betrunken und sehr aggressiv. Die Wohnung machte einen verwüsteten Eindruck, teilte die Polizei am Donnerstag mit.