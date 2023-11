Nächster Hersteller schlägt VW beim Billig-Stromer

Renault ist mit der Ankündigung eines günstigen Einstiegsmodells nicht allein. Die Nase vorn hat aktuell Wettbewerber Citroën, der im kommenden Jahr für rund 23.000 Euro den Kleinwagen ë-C3 auf den Markt bringt und wenig später eine Version unter 20.000 Euro verspricht. VW will 2025 den ID2 immerhin um 25.000 Euro anbieten, während ein 20.000-Euro-Stromer erst deutlich später kommen wird, wie Markenchef Blume gerade erneut bestätigt hat. Auch Tesla will ein Auto um 25.000 Euro bringen. Das Model 2 soll in Deutschland produziert werden.