Konsumknick bedroht Jobs bei Flaschen-Hersteller

323 Mitarbeiter im Werk in Kremsmünster

Was konkret in Kremsmünster überlegt wird? Die vorübergehende Stilllegung einer der drei Schmelzwannen, konkret jener mit der Bezeichnung F32. „Dementsprechend steht auch ein Abbau an Stellen zur Diskussion“, heißt es seitens des Unternehmens, das am Standort in Oberösterreich insgesamt 323 Mitarbeiter zählt.