Erdbeben am Vesuv sorgt für Angst in Neapel

Nach Angaben des Forschungszentrums mit Sitz in Neapel lag das Epizentrum an den Hängen des Vulkans, in einem dicht besiedelten Gebiet nicht weit von der Stadt im Osten. Registriert wurde es demnach in einer Tiefe von drei Kilometern. Das Erdbeben war in den höheren Gebäuden in Neapel klar zu spüren.