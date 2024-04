Balkon in Imst in Flammen – Gebäude evakuiert

Nächtlicher Einsatz am Freitag für die Feuerwehr Imst in Tirol! In einem Mehrparteienhaus kam es auf einem Balkon zu einem lauten Knall. Wenig später brannte es. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandermittler nahmen die Ermittlungen auf.