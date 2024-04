„Der Mythos Liverpool hat mich sofort gepackt“

„Auch wenn kein Match ist, laufen die Leute in der Stadt mit Trikots herum. Es gibt eigene Jürgen-Klopp-Bars, viele Gemälde von Spielern an den Häusern. Der Klub ist allgegenwärtig“, verliebte sich die Hinterbrühlerin auf Anhieb in ihre neue Heimat. Die Topbedingungen waren wohl ein Mitgrund. Nachdem die Herren ins neue Trainingszentrum in Kirkby umgezogen waren, erbten die Ladys das riesige Trainingsareal in Melwood. „Hier fehlt es dir an nichts.“ Gespielt wird vor den Toren Liverpools, also im Stadion der Tranmere Rovers.