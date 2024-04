Trauriger Hunde-Tod in einer engen Metallbox

All diese Informationen werden jährlich in allen Medien verbreitet, und doch gibt es immer wieder derartige Fälle. „Es ist mir unverständlich, dass gerade Sie als Jäger so gedankenlos gehandelt haben. Sie haben die Verantwortung für ihr Tier und auch aufgrund Ihres Berufes beim Heer eine Vorbildwirkung in der Gesellschaft!“, mahnt Tierecke-Lady Maggie Entenfellner im Telefonat mit dem Salzburger.