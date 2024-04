Taiwan erneut von Erdbebenserie erschüttert

Erst Anfang April letztes Erdbeben

Bei einem Erdbeben der Stärke 7,4 am 3. April waren mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Es war das schwerste Beben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert. Zahlreiche Gebäude in der Stadt Hualien wurden beschädigt, in den umliegenden Bergen löste das Beben Erdrutsche aus, die etliche Straßen blockierten.