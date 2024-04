„Denglisch“: Wie sehr stört es Sie?

Besonders in der Geschäftswelt, aber auch im Technikbereich oder aus der Jugendsprache sind Anglizismen nicht mehr wegzudenken. Dabei beschränken sich Lehnwörter im Deutschen nicht rein auf das Englische. Beispielsweise gibt es auch viele französische Begriffe, die sich bei uns eingebürgert haben. Dennoch hat Englisch als Weltsprache einen größeren Einfluss. Und besonders was die Kürze und Prägnanz betrifft, hat es dem Deutschen für viele einiges voraus und klingt einfach moderner. Zugleich kann das aber auch dazu führen, dass traditionelle deutsche Wörter in Vergessenheit geraten und die Vielfalt der deutschen Begriffe uns nicht mehr so gegenwärtig ist.