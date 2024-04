Ehemann starb, Witwe ist mit zwei Kindern alleine

„Es ist sehr ungewohnt. Man versucht sich in den Alltag zurückzukämpfen, es ist aber nicht leicht. Wir haben im März 2023 die Diagnose bekommen, aber man kann sich leider nicht darauf einstellen“, sagt Madlene. Am 7. April verlor die 27-Jährige ihren geliebten Ehemann Markus. Der 28-jährige gelernte Maurer verstarb an einer heimtückischen und sehr seltenen Form von Krebs – CIC DUX4 Sarcoma.