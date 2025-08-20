Karriere-Aus mit 23! ÖSV-Star zieht die Reißleine

„Auch wenn das Ende wehtut“

Kramer: „Auch wenn dieses Ende wehtut, bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich endlich mutig genug bin, es zu akzeptieren, auf meinen Körper und mein Herz zu hören. Endlich mutig genug, loszulassen. An alle, die Teil davon waren, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben, die mich angefeuert haben. Die meinen Weg mit mir gegangen sind. Ich danke euch von ganzem Herzen.“