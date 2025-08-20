Karriere-Aus mit 23! ÖSV-Star zieht die Reißleine

Aus, Schluss, vorbei! Sara Marita Kramer hat am Mittwoch mit erst 23 Jahren ihre Skisprung-Karriere beendet – mit einem Posting auf Instagram.
„Die Freude war weg, und ohne Freude verliert selbst die schönste Geschichte ihren Glanz. Plötzlich fühlte sich alles leer an“, schreibt Kramer auf Instagram. „Ich dachte, ich würde Menschen inspirieren, indem ich mich durchkämpfe und niemals aufgebe. Aber in Wirklichkeit war ich nicht ehrlich zu mir selbst. Und wie kann ich andere inspirieren, wenn ich eine Version eines Traums lebe, der nicht mehr meiner ist?“
Und weiter: „Ich war immer stolz darauf, jemand zu sein, der niemals aufgibt. Das macht diese Entscheidung so verdammt schwer. Denn das ist nicht das Ende, das ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht so, wie ich mir das Ende dieser Geschichte gewünscht habe. Aber was ist eine Medaille ohne Freude wert?“
Die Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2021/22 hat in ihrer Kariere 15 Weltcupspringen gewonnen und damit nur eines weniger als die ÖSV-Rekordhalterinnen Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig. Der bisher letzte Sieg der früheren rot-weiß-roten Top-Athletin liegt allerdings bereits mehr als drei Jahre zurück.
Auch die letzte Saison musste die 23-jährige Salzburgerin wegen einer Gürtelrose vorzeitig beenden. Seit Jänner lag Kramers Fokus auf einer vollständigen Regeneration und dem Wiederaufbau eines stabilen Trainingsrhythmus mit Blick auf die Olympischen Spiele. Doch nun zog sie die Reißleine!
„Auch wenn das Ende wehtut“
Kramer: „Auch wenn dieses Ende wehtut, bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich endlich mutig genug bin, es zu akzeptieren, auf meinen Körper und mein Herz zu hören. Endlich mutig genug, loszulassen. An alle, die Teil davon waren, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben, die mich angefeuert haben. Die meinen Weg mit mir gegangen sind. Ich danke euch von ganzem Herzen.“
Kommentare
