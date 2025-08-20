Ried-Wunsch vor OÖ-Derbys: Ein Linzer Top-Klub!

Wer hat da eher recht? FC St. Pauli-Präsident Oke Göttlich äußerte zuletzt die Befürchtung, dass das emotionale Wiederaufleben des Hamburger Erstliga-Derbys gegen den HSV zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen könnte. Wie die Bosse von BW Linz und Ried vorm direkten Duell am Samstag über so etwas denken?