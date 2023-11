Herabstürzender Stein traf Forstarbeiter am Kopf

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Mittwochvormittag im Tiroler Oberland: Ein Pole (21), der in einem Waldstück in Roppen (Bezirk Imst) mit Forstarbeiten beschäftigt war, wurde von einem herabstürzenden Stein am Kopf getroffen und dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.