Grazer Forscher warnen: Lücke in AMD-Prozessoren

Hat sich der Angreifer erst einmal Zugang verschafft, kann er sich auch das volle Zugriffsrecht eines Administrators auf die Daten in der virtuellen Maschine erschleichen. So gelang es den Forschenden bei ihren Tests, alle dort befindlichen Daten an sich zu ziehen, zu verändern und sich - ausgehend von der Virtual Machine - weiter auszubreiten.