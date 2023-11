„Frauen werden wegen ihres Geschlechts ermordet!“

Laut Holzleitner gibt es ein dichtes Netz an Unterstützungsorganisationen. Gewaltschutzzentren gibt es in allen Bundesländern. Die Beratungs- und Hilfsangebote der Frauen-Helpline sind kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Beraterinnen sind zur absoluten Vertraulichkeit verpflichtet. „Gewalt kennt keine Schicht, es kommt in vielen Familien vor. Das besitzergreifende sowie patriarchale Denken, das alles gehört aufgebrochen“, ist sich die SPÖ-Frauensprecherin sicher.