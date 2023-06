Nach Rendi-Wagners Abgang: Neue starke Frau in Rot

In all den Wirren der letzten Wochen gab es doch Gewissheit. Zwei junge Damen würden - egal, wer den roten Thron besteigt - Macht erhalten. Klimasprecherin Julia Herr (30) und die gleichaltrige Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Letztere beerbte Gabriele Heinisch-Hosek 2021 und ist der breiten Öffentlichkeit noch nicht so recht bekannt.