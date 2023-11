Medizinische Hilfe für Migranten nur im Notfall

In der Nacht auf Donnerstag hatte der mehrheitlich rechte Senat einen geplanten Gesetzesartikel gekippt, nach dem arbeitende Migrantinnen und Migranten in Frankreich leichter eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollten. Dabei ging es in erster Linie um Branchen, in denen Personalmangel herrscht, und um einen Versuch der Regierung, Integration zu fördern.