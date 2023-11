Das Krimifest im Salzburger Literaturhaus startet

An drei Abenden treten jeweils mehrere Autorinnen und Autoren mit ihren Neuerscheinungen in Kurzlesungen und moderierten Gesprächen auf. Oben drauf gibt es DJ-Musikintros passend zu den jeweiligen Büchern. Auch das leibliche Wohl darf während der Veranstaltung nicht zu kurz kommen: Getränke und Snacks können vom Café in die Veranstaltung mitgenommen werden.