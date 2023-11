Meta verbietet Einsatz von KI bei Wahlwerbung

KI-Kennzeichnungspflicht bei Google

Neben Meta haben auch Konzerne wie Alphabet KI-Produkte für die Werbeindustrie in Angriff genommen. Reuters erfuhr von der Google-Mutter, dass „politische Schlüsselwörter“ bei den Befehlen an die KI - in der Fachsprache „Prompts“ genannt - unzulässig sein werden. Ab Mitte November solle zudem angegeben werden müssen, ob Wahlwerbung „synthetische Inhalte, die echte oder realistisch aussehende Personen oder Ereignisse unauthentisch abbilden“ enthält.