AT&S streicht nach Verlusten bis zu 1000 Stellen

AT&S-Vorstandsvorsitzender Andras Gerstenmayer zufolge wird der Stellenabbau ein Mix aus Kündigungen und der Nicht-Nachbesetzung des natürlichen Abgangs, etwa aus Pensionierungen oder der Fluktuation, sein. Die bis zu 250 in Österreich betroffenen Stellen sind „alle in der Steiermark“. Das Unternehmen produziert in Leoben und in Fehring. Die übrigen bis zu 750 Stellen sind vor allem in Asien – AT&S betreibt Werke in China.