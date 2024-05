Tirols Landwirtschaft: Ohne Kuh & Co. geht‘s nicht

In Tirols Ställen trifft man zumeist Wiederkäuer, auf unseren Feldern wächst vor allem Gras. Grünlandbasierte Landwirtschaft mit Wiederkäuern ist ein bewährtes System: „Im Berggebiet macht das einfach Sinn“, erklärt Michael Traugott, Professor am Forschungszentrum für Berglandwirtschaft an der Universität Innsbruck. An steilen Berghängen kann man kein Maisfeld pflanzen. Das Gras, das dort wächst, können wir Menschen wiederum nicht essen. „Aber Wiederkäuer können das“, erklärt Traugott.