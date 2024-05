Mehr LGBTIQ-Personen von Belästigungen betroffen

60 Prozent haben in Österreich Belästigung erlebt

In Österreich ist die Offenheit von LGBTIQ-Menschen höher als im europäischen Durchschnitt. 60 Prozent sagen hier, mit ihrer eigenen Identität offen umzugehen. In der gesamten EU sind es 51 Prozent. Allerdings kommen auch Belästigungen in Österreich öfter vor, als im Schnitt der Studie. 60 Prozent (gegenüber 54 Prozent in Europa) geben an, entsprechendes erlebt zu haben.