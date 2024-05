„Zustrom nach Wien nicht wegen Sozialleistungen“

Der Zustrom von Migranten aus den Bundesländern liegt für ÖVP und FPÖ an „überbordenden“ und „großzügigen“ Sozialleistungen in Wien – nicht nur, aber auch für Migranten. Das mache Wien zum „Sozialmagneten“. Die ÖVP fordert deshalb die Anpassung der Sozialleistungen an das Niveau benachbarter Bundesländer, die FPÖ überhaupt die Aussetzung aller Hilfsleistungen. Für Sozialstadtrat Peter Hacker ist das gerade aus der Ecke der ÖVP Zynismus.