Kanuten kämpfen bei EM auch um Olympia-Quali

Die größte Chance auf ein Olympiaticket hat der Olympiavierte Oschmautz. „Mit meiner Form bin ich zufrieden. Es ist aber schwierig, wenn man gerade am Anfang der Saison ein wichtiges Rennen hat, die Kurve richtig zu timen. Ich denke, es ist mir allerdings gut gelungen“, sagte der Kärntner, der die Strecke seit meiner Kindheit kennt. „Ich will in jedem Lauf meine Leistung bringen und top performen. Einfach nicht zu viel nachdenken, einfach fahren – so lautet die Devise. Wenn mir das gelingt, kommt der Rest von selbst.“