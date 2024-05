Neuer Fokus: Melinda Gates verlässt Gates-Stiftung

Melinda French Gates steigt aus der gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann und Microsoft-Gründer Bill Gates geführten Stiftung aus, um sich auf ihr eigenes Projekt zur Förderung von Frauen und Familien zu konzentrieren. Nach einigen schwierigen Jahren, in denen Melinda mit habe ansehen müssen, wie die Rechte von Frauen in den USA und auf der ganzen Welt zurückgedrängt worden seien, wolle sie sich nun speziell dort engagieren, erklärte Stiftungs-Chef Mark Suzman am Montag.