Colorado-Topscorer im Play-off erneut gesperrt

Probleme haben auch die lange so souveränen New York Rangers. Sie gewannen die ersten sieben Play-off-Spiele, kassierten zuletzt aber zwei Niederlagen gegen die Carolina Hurricanes, womit die Führung der Rangers in dieser Serie von 3:0 auf 3:2 zusammenschrumpfte. Die New York Rangers führten gegen Carolina bis zur 43. Minute mit 1:0, kassierten dann aber innerhalb von 13 Minuten vier Gegentore und verloren 1:4.