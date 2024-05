Zwei Tote bei Balkonsturz: Heimbetreiber angeklagt

Ein Saufgelage dreier polnischer Montagearbeiter in Linz hatte am 7. Juli des Vorjahres einen überaus tragischen Verlauf. Das Trio feierte auf einem Balkon, es kam zu einem Streit und zwei Männer stürzten in den Tod, als das Geländer nachgab. Nun klagt die Staatsanwaltschaft Linz den Heimbetreiber wegen Fahrlässigkeit an.