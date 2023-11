Für Theater im Lustgarten fiel der letzte Vorhang

Es war ein Kunstprojekt für alle, das Theater im Lustgarten, das kreativen Menschen aus allen Richtungen günstig und unkompliziert Auftrittsmöglichkeiten geboten hat. Und es wurde in den vergangen acht Jahren so ziemlich alles performt in dem knapp 100 Zuschauer fassenden Theater – vom Bauernschwank bis zum Kabarett, von Lesungen bis zu Musikabenden. Oft genug mussten noch Barhocker aus dem Lokal neben die vollen Sitzreihen gestellt werden.