„Familienbetrieb“ für Drogenerzeugung und -Handel

Der 17-Jährige soll das „Gras aus Eigenanbau“ in der Berufsschule in Ried und auch an andern Orte im Innviertel verkauft haben, im Angebot hatte er auch Crystal Meth. Bei der von der Staatsanwaltschaft Wels angeordneten Hausdurchsuchung konnte die große Indooranlage für die Cannabiszucht sichergestellt werden. Die ganze Familie wurde auf freiem Fuß wegen Drogenhandels angezeigt.