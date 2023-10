Nur kurze Pause für zu warmen und trockenen Herbst

Der Oktober ist noch nicht ganz vorbei, doch die Meteorologen sind schon sicher: Er war heuer rekordverdächtig warm und so trocken wie noch nie in der Messgeschichte. Daran ändern auch einige Regenschauer, die vor allem am Dienstag oft mehrere Stunden andauern können, nachdem die Woche noch mit Sonne beginnt. Die Temperaturen steigen am Montag noch auf bis zu 22 Grad, am Dienstag zeigt das Thermometer rund zehn Grad weniger an und Schnee fällt bis auf 1600 Meter herunter.