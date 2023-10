Ich und Brad Pitt - gemeinsam über die Schwelle

Kein Käfigboxen für Senioren

Kein Alkohol. Wie stellt der gute Mann sich das vor? Ich lebe in Österreich und will nicht in völlige soziale Ausgrenzung geraten. Kein Fleisch: in Amerika noch nie was von Osterjause gehört? Matcha Tee klingt irgendwie schmutzig. „Fight Club“ für Senioren konnte ich noch keinen ausfindig machen und bei einem Körperfett-Anteil von sechs Prozent würde ich im Winter erfrieren. Auch sein Workout-Plan wurde veröffentlicht, ist beeindruckend. Aber hat der eigentlich sonst nichts zu tun?