Party in Lignano: Wir fordern Vollgas für alle!

Vollgas - Altersgemäß

Und zwar Vollgas - unter Berücksichtigung bestimmter Umstände. Vom stundenlangen Herumspringen am Stand sind alle mit künstlichen Gelenken und Bandscheibenvorfällen befreit. Das Einfüllen von Tee in die mitzutragenden Bierflaschen ist erlaubt. Auf Raufhandel wird - abgesehen von einstudierten Choreografien innerhalb der Gruppe - verzichtet. Auf Drogen gänzlich: Sind verboten und in unserem Alter auch irgendwie peinlich.Ansonsten Tutto Gas - mit unseren speziellen Vorzügen. Quartierbelegung in möglichst großen Gruppen um ein effizientes, weithin hörbares Gruppenschnarchen zu erzeugen.