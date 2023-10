Jugendlicher bei Vollbremsung mit Moped gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Moped auf der Mühlauerbrücke in nordöstliche Richtung. Als er die Kreuzung in Richtung der Anton-Rauch-Straße passierte, hielt eine Kolonne vor ihm auf Höhe der Haller Straße 5 an. „Ein unbekannter Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch es vor dem Jugendlichen zu einem Auffahrunfall kam“, heißt es von der Polizei.