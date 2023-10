Israel schickt Bodentruppen in den Gazastreifen

Bei einer Befragung am 19. Oktober waren noch 65 Prozent für eine Invasion. In der jüngsten Umfrage sind es 49 Prozent. Die Antworten in der Umfrage legten nahe, dass die rund 200 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln eine wichtige Rolle bei dem Meinungsumschwung spielen.