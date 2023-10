Nach Bombendrohung droht Bankkunden Einweisung

„Servas VKB-Bank, sie werden bald nicht mehr existieren“ – diese Droh-SMS bekam eine Bankangestellte in Braunau. Zuerst ging auch ein Drohanruf, die Filiale in Braunau sprengen zu wollen, bei der Zentrale in Linz ein. Die Banker nahmen die Drohung ernst, der Täter war rasch ausgeforscht: Ein Deutscher (54), der in Suben lebt und am Mittwoch in Linz vorder Richterin erscheinen musste, gab alles zu. „Mir war das Konto gekündigt worden, und meine Rente aus Deutschland konnte nicht überwiesen werden. Ich befand mich in einer Ausnahmesituation“, war der Angeklagte voll geständig und entschuldigte sich auch beim Opfer.