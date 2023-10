Alle Zeichen deuten auf eine Rezession hin

„Überzogene Forderungen“

Angesichts der Herbstlohnrunde bekommt der Geschäftsklimaindex auch eine politische Dimension. Bereits in den vergangenen Wochen haben die ersten Betriebe in Vorarlberg angekündigt, Beschäftigte zu entlassen. Das Ende der Fahnenstange dürfte damit aber noch nicht erreicht sein: „Es muss durchaus damit gerechnet werden, dass in nächster Zeit weitere Mitarbeiter freigestellt werden“, sagt IVV-Geschäftsführer Christian Zoll. Im Zusatz winkt er ganz unverhohlen mit dem Zaunpfahl in Richtung der Arbeitnehmerverbände: „Überzogene Forderungen bei der aktuellen Lohnrunde sind fehl am Platz!“