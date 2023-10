Aufatmen in Bregenz: keine Hinweise auf Betrug

Umgehend nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Bürgermeister Michael Ritsch eine interne Prüfung in Auftrag gegeben. So wurden von der Stabsstelle Kontrolle in den vergangenen Wochen alle Vergaben an das Technologieunternehmen genauestens unter die Lupe genommen. Geprüft wurden auch Rechnungen für Leistungen im Zuge von Projekten wie der dritten Baustufe beim Festspielhaus oder dem Neubau des Hallenbades.