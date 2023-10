Ukrainischer Priester in Spanien verhaftet

Bei den insgesamt elf sichergestellten Schmuckstücken handle es sich unter anderem um einen mit Widderköpfen verzierten Gold-Gürtel, kunstvoll gearbeiteten Brustschmuck und mit Edelsteinen besetzte Ketten aus der Zeit der griechisch-skythischen Kultur zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Skythen waren ein Reitervolk in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres in der heutigen Ukraine und in Südrussland.