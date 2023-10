Frau (76) auf Schutzweg angefahren und getötet

Ein fataler Unfall hat sich am Freitagabend in der Vorarlberger Stadt Dornbirn ereignet. Eine 76-jährige Frau wollte einen künstlich beleuchteten Schutzweg überqueren, als sie vom Pkw eines 26-Jährigen erfasst wurde. Die Dame wurde über das Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass sie wenig später in einer Klinik verstarb.