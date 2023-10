Nehammer traf Chef der Islamischen Gemeinschaft

In einer Aussendung des Kanzleramts hieß es dazu, man sei sich einig, dass Terror Religionen missbrauche und demokratische Gesellschaften spalten und zerstören wolle. Dagegen gelte es entschieden Kampf zu führen. Es gebe „besorgniserregende Entwicklungen auch in Österreich“, betonte Nehammer. Auch Vural beklagte eine derzeit stattfindende „unterträgliche Polarisierung, eine menschenverachtende Rhetorik und einen Mangel an Empathie“. „Wir dürfen nicht zulassen, dass der Nahostkonflikt sich negativ auf das friedliche Zusammenleben in Österreich auswirkt", so Vural. Viele Menschen seien derzeit machtlos angesichts der schrecklichen Bilder, die uns erreichten.