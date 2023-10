Islamisten rekrutierten bei Palästinenser-Demo

Gezielte Mobilisierung junger Demo-Teilnehmer

Und: Augenscheinlich unterscheiden gewisse Teilnehmer nicht zwischen der Verharmlosung eines terroristischen Angriffes auf israelische Zivilisten und dem politischen Engagement in der Region, wie Ferdinand Haberl, stellvertretender Direktor der Dokumentationsstelle Politischer Islam, erklärt. Was schließlich in einer „Sympathie für die Gräueltaten der Hamas“ gipfelt. Diese Dynamik würde von Akteuren des Linksextremismus und des Politischen Islam gezielt zur Mobilisierung genutzt. Am Rande der Demo wurden, so Haberl, Junge „von islamistischen Akteuren in extremistisch anmutender Kleidung angesprochen“.