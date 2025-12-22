„Füchse“ und Puma auf Pirsch an der Grenze

„Die illegale Migration konnte gegen null gedrängt werden.“ Bei seiner Visite im Bezirk Oberpullendorf am Montag in der Früh verwies Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf die Erfolge, die nach Jahren des unaufhörlichen Flüchtlingszustroms vor allem im Burgenland verbucht werden konnten. Trotz sinkender Zahlen bei den Aufgriffen wird der Grenzschutz fortgesetzt, die Kontrollen sollen jedoch „flexibler und weniger statisch“ werden. Ein Plan, der in Deutschkreutz längst umgesetzt wird.