Illegale Migration

„Füchse“ und Puma auf Pirsch an der Grenze

Burgenland
22.12.2025 16:22
Huber (li.) und Karner machten sich vom neuen Grenzschutzkonzept in Deutschkreutz ein Bild.
Huber (li.) und Karner machten sich vom neuen Grenzschutzkonzept in Deutschkreutz ein Bild.

Beim Lokalaugenschein in Deutschkreutz gab Innenminister Karner die Marschroute für das weitere Vorgehen gegen illegale Migration vor.

„Die illegale Migration konnte gegen null gedrängt werden.“ Bei seiner Visite im Bezirk Oberpullendorf am Montag in der Früh verwies Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf die Erfolge, die nach Jahren des unaufhörlichen Flüchtlingszustroms vor allem im Burgenland verbucht werden konnten. Trotz sinkender Zahlen bei den Aufgriffen wird der Grenzschutz fortgesetzt, die Kontrollen sollen jedoch „flexibler und weniger statisch“ werden. Ein Plan, der in Deutschkreutz längst umgesetzt wird.

Strategie „noch breiter aufstellen“
„Österreichs Strategie soll noch breiter aufgestellt sein“, betonte Karner in Begleitung von Landespolizeidirektor Martin Huber. Bereits vor Wochen hatte der Innenminister den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit mit der Erarbeitung eines neuen Konzepts beauftragt. Diese Vorgehensweise sieht der Grenzschutz künftig vor:

  • Massiv verstärkte Maßnahmen an der EU-Außengrenze – personell und technisch, insbesondere nach dem österreichischen Veto zur Schengen-Erweiterung
  • Grenzüberwachung in Staaten des Westbalkans sowie zwischen Österreich und Ungarn im Zuge der Operation Fox. Die „Füchse“ sind weiterhin auf der Jagd.
  • Schwerpunktkontrollen an Österreichs Grenze sowie im Grenzraum und Hinterland in enger Zusammenarbeit mit der Polizeieinheit Puma und dem Bundesheer. Die Grundlage dafür ist ein in Echtzeit erstelltes Migrationslagebild und eine sofortige, präzise Risikoanalyse.
Drohnen sollen bei Einsätzen helfen.
Drohnen sollen bei Einsätzen helfen.

Einsätze flexibel steuern
„In allen drei Schutzwällen können Einsätze durch eine moderne analyse- und situationsbasierte Lagebeurteilung gezielt und flexibel gesteuert werden“, hob Karner hervor. Der Kontrollgürtel mit der Grenzschutzeinheit Puma ist aktiviert. Karner und Huber erwarten sich von dem weiterführenden „entschlossenen Vorgehen“ gegen illegale Migration klare Ergebnisse. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
