Pro-Palästina-Posting: Empörung über SJ Vorarlberg

Vorarlberger SPÖ-Chef kündigt Konsequenzen an

Leiter betonte, man stehe uneingeschränkt hinter der Solidaritätserklärung zu Israel und kündigte die Diskussion von Konsequenzen an. Er distanzierte sich im Namen der SPÖ Vorarlberg ausdrücklich vom Posting der SJ Vorarlberg. „Diese Position hat in der SPÖ Vorarlberg keinen Platz“, so der neue SPÖ-Chef. Er werde einen Landesparteivorstand einberufen und alle weiteren Schritte diskutieren - diese reichten von der Einstellung der Förderungen für die Sozialistische Jugend bis hin zu Parteiausschlüssen.